Eni Aktie

17,12 EUR +0,21 EUR +1,24 %
15,70 CHF +0,18 CHF +1,14 %
Marktkap. 49,38 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

Jefferies & Company Inc.

Eni Buy

14:11 Uhr
Eni S.p.A.
17,12 EUR 0,21 EUR 1,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni in einem Ausblick auf das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst Mark Wilson senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Nettogewinn und den bereinigten Betriebsgewinn und liegt nun unter dem Konsens. Das Wachstum im vorgelagerten, durch die Strategie des Ölkonzerns getriebenen Geschäft (Upstream) dürfte im Quartalsvergleich von den Preisen konterkariert worden sein, schrieb er. Im nachgelagerten Geschäft (Downstream) dürfte sich der Bereich Raffination & Chemie im Vergleich zum Vorquartal zudem weitgehend gleich entwickelt haben, anstatt sich zu verbessern./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,98 €		 Abst. Kursziel*:
14,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,93%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

14:11 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Eni Overweight Barclays Capital
14.01.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
Zacks Eni Launches Congo LNG Phase 2 as FLNG Nguya Arrives Offshore Congo
Zacks Eni to Acquire 50% Stake in Exploration Block OFF-5 Offshore Uruguay
