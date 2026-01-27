Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni in einem Ausblick auf das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Analyst Mark Wilson senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Nettogewinn und den bereinigten Betriebsgewinn und liegt nun unter dem Konsens. Das Wachstum im vorgelagerten, durch die Strategie des Ölkonzerns getriebenen Geschäft (Upstream) dürfte im Quartalsvergleich von den Preisen konterkariert worden sein, schrieb er. Im nachgelagerten Geschäft (Downstream) dürfte sich der Bereich Raffination & Chemie im Vergleich zum Vorquartal zudem weitgehend gleich entwickelt haben, anstatt sich zu verbessern./ck/rob/bek

