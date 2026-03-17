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Symbol EIPAF

JP Morgan Chase & Co.

Eni Overweight

08:26 Uhr
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
23,20 EUR 0,05 EUR 0,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Die Dauer der Lieferunterbrechung über die Straße von Hormus bleibe entscheidend für die nächsten Kursbewegungen am Energiemarkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Er versuchte zu analysieren, was ein auf 2026/27 ausgedehntes Unterbrechungs-Szenario für die europäischen Ölkonzerne bedeutet - eine Abwägung zwischen hohen Ölpreisen und Liefereinbußen aus Nahost. Unter dem Strich seien die finanziellen Auswirkungen für die Ölkonzerne klar positiv, so Lofting. Selbst für Unternehmen mit vergleichsweise hoher Nahost-Abhängigkeit wie Total und Shell sei die Bremswirkung durch Lieferausfälle mit unter 10 Dollar je Barrel deutlich geringer als der bisherige Ölpreisanstieg./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Overweight

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,40 €		 Abst. Kursziel*:
-5,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,17%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

08:26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Eni Overweight Barclays Capital
11.03.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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