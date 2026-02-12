E.ON Aktie
Marktkap. 48,28 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 16,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Investitionspläne des Stromerzeigers für die kommenden Jahre deckten sich mit seinen Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Unter dem Strich wertete der Experte die Nachrichten von Eon "wie erwartet bis leicht negativ"./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Hold
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,45 €
|Abst. Kursziel*:
-9,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,68%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|11:16
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:01
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:01
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11:16
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:01
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)