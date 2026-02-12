Jefferies & Company Inc.

EON SE Hold

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 16,70 Euro auf "Hold" belassen. Die Investitionspläne des Stromerzeigers für die kommenden Jahre deckten sich mit seinen Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Unter dem Strich wertete der Experte die Nachrichten von Eon "wie erwartet bis leicht negativ"./rob/bek/ag

