E.ON Aktie

Marktkap. 48,89 Mrd. EUR

KGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Bernstein Research

EON SE Market-Perform

08:46 Uhr
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns dürften einen rund zweiprozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr belegen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem Ausblick vom Dienstagnachmittag. Das bereinigte Nettoergebnis sollte um ein Prozent gesunken sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
18,97 €		 Abst. Kursziel*:
-5,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
18,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

