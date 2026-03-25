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Marktkap. 1,45 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
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WKN A255F1

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Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

11:11 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Underperform
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FRIEDRICH VORWERK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach finalen Zahlen für 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Mittelwert des Zielkorridors für das Wachstum des operativen Ergebnisses in diesem Jahr decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das Schlussquartal 2025 des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen sei außerordentlich stark gewesen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
72,50 €		 Abst. Kursziel*:
-6,21%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
70,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,55%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

11:11 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
27.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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