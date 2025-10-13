Givaudan Aktie
Marktkap. 33,18 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalsumsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die Erlöse des Aromenherstellers hätten seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Auf bereinigter Basis habe sich der Umsatz aber besser als von ihm erwartet entwickelt./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Hold
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3.367,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3.397,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.860,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
