Givaudan Aktie
Marktkap. 33,57 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen leicht an und verwies dabei auf die Margen und die Wechselkursentwicklungen. Die aktuelle Geschäftsdynamik sollte positiv sein für die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen./mis/rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3.165,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
3.165,93 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.309,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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