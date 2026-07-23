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Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

11:36 Uhr
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Celine Pannuti hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen leicht an und verwies dabei auf die Margen und die Wechselkursentwicklungen. Die aktuelle Geschäftsdynamik sollte positiv sein für die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen./mis/rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.165,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.165,93 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.309,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

11:36 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
23.07.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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