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Jefferies & Company Inc.

Hannover Rück Buy

08:11 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
249,20 EUR -1,20 EUR -0,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
250,60 €		 Abst. Kursziel*:
43,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
249,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,46%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
298,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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12.05.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
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