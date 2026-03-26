Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 23,08 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte der Reederei in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar einen schwachen Ausblick in einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
114,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
118,70 €
|Abst. Kursziel*:
-3,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
116,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,81%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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