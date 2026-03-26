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Marktkap. 23,08 Mrd. EUR

KGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
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WKN HLAG47

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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

Deutsche Bank AG

Hapag-Lloyd Hold

14:26 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte der Reederei in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar einen schwachen Ausblick in einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
118,70 €		 Abst. Kursziel*:
-3,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
116,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,81%
Analyst Name:
Andy Chu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

14:26 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
26.03.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
26.03.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
26.03.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.03.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
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