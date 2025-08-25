Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 21,23 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Enormes Überangebot sei eine anhaltende Herausforderung für die Container-Branche, schrieb Alexia Dogani in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie erwartet eine Fortsetzung der Erosion der Frachtraten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 00:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
121,60 €
|Abst. Kursziel*:
-40,79%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
120,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-40,10%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
