Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 35,81 Mrd. EURKGV 18,44
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Baustoffherstellers decke sich mit den Erwartungen, schrieb Elodie Rall in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit Blick auf die Zielvorgaben für 2026 lägen die Konsensschätzungen am oberen Rand der vom Unternehmen genannten Zielkorridore./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:00 / GMT
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
192,50 €
|Abst. Kursziel*:
35,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
196,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,62%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
258,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
