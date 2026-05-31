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Symbol HLFFF

JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

19:41 Uhr
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,50 auf 3,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie in seinem Bewertungsmodell Steuereffekte, die 2026 ausgeprägter sein dürften als im Vorjahr./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,22 €		 Abst. Kursziel*:
-21,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,02%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

19:41 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 HelloFresh Neutral UBS AG
07.05.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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