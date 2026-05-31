JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

19:41 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,50 auf 3,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie in seinem Bewertungsmodell Steuereffekte, die 2026 ausgeprägter sein dürften als im Vorjahr./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE