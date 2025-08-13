DAX 24.260 +0,3%ESt50 5.401 +0,2%Top 10 Crypto 17,12 +0,7%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.313 -1,0%Euro 1,1679 -0,2%Öl 65,92 +0,3%Gold 3.349 -0,2%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,70 €		 Abst. Kursziel*:
1,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,15%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

09:31 HelloFresh Neutral UBS AG
08:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
07.07.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

