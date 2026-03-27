JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns auf vergleichbarer Basis liege über der Konsensschätzung, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Bei den bestätigten Jahreszielen sieht sie wegen steigender Kosten aber Risiken für die Margen./rob/gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA