Henkel vz. Aktie
Marktkap. 25,72 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns auf vergleichbarer Basis liege über der Konsensschätzung, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Bei den bestätigten Jahreszielen sieht sie wegen steigender Kosten aber Risiken für die Margen./rob/gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
65,64 €
|Abst. Kursziel*:
-0,98%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
66,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,26%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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