Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Hold

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Kennziffern dürften bestätigen, dass der spanische Energieversorger in der Lage sei, ein Wachstum des Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich aufrechtzuerhalten, schrieb Ahmed Farman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

