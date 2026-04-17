Iberdrola SA Aktie

19,79 EUR -0,13 EUR -0,63 %
STU
19,81 EUR -0,19 EUR -0,93 %
HAML
Marktkap. 130,68 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

Jefferies & Company Inc.

Iberdrola SA Hold

19:21 Uhr
Iberdrola SA Hold
Iberdrola SA
19,79 EUR -0,13 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Kennziffern dürften bestätigen, dass der spanische Energieversorger in der Lage sei, ein Wachstum des Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich aufrechtzuerhalten, schrieb Ahmed Farman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,01 €		 Abst. Kursziel*:
-4,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

