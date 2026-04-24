Iberdrola SA Aktie

19,90 EUR -0,35 EUR -1,73 %
Marktkap. 131,93 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Bernstein Research

Iberdrola SA Market-Perform

13:01 Uhr
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils monierte am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung schwache Resultate, erwähnte aber zugleich den dennoch angehobenen Jahresausblick. Dafür verantwortlich seien teilweise Einmaleffekte./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
19,84 €		 Abst. Kursziel*:
-12,80%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
19,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,07%
Analyst Name:
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

13:01 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
12:11 Iberdrola SA Equal Weight Barclays Capital
10:26 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
10:26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
