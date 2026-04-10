DAX 24.234 +0,7%ESt50 5.969 +0,5%MSCI World 4.593 +0,1%Top 10 Crypto 9,6450 +1,7%Nas 24.016 +1,6%Bitcoin 63.437 +0,1%Euro 1,1783 -0,1%Öl 96,45 +1,7%Gold 4.814 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 AIXTRON A0WMPJ Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: Dow höher erwartet -- DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON, CATL, Him & Hers, Daikin, BYD, Quantentitel, TSMC, SAP, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen
Snap (SNAP) im Pivotal-Point-Check: Radikaler 500-Mio.-USD-Sparplan und Fokus auf KI-Effizienz ebnen den Weg zur Gewinnschwelle! Snap (SNAP) im Pivotal-Point-Check: Radikaler 500-Mio.-USD-Sparplan und Fokus auf KI-Effizienz ebnen den Weg zur Gewinnschwelle!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JCDecaux Aktie

Kaufen
Verkaufen
JCDecaux Aktien-Sparplan
20,08 EUR +0,14 EUR +0,70 %
STU
18,55 CHF +0,37 CHF +2,04 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,23 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578972

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000077919

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JCDXF

Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
20,08 EUR 0,14 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate nahm am Mittwoch kleine Anpassungen an seinen Schätzungen für den Werbekonzern vor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,99 €		 Abst. Kursziel*:
5,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
20,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,58%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

10:26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

RSS Feed
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) zu myNews hinzufügen