JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,57 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Jenaer hätten schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht, aber einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die Nachfrage im Bereich Halbleiter-Equipment habe sich im zweiten Halbjahr 2025 stabilisiert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,28 €
|Abst. Kursziel*:
-8,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,02%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|09:21
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG