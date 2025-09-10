DAX 23.671 +0,2%ESt50 5.380 +0,4%Top 10 Crypto 16,00 +1,3%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.625 +0,2%Euro 1,1686 -0,1%Öl 67,11 -0,7%Gold 3.623 -0,5%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Just Eat Takeaway.com Aktie

20,17 EUR -0,01 EUR -0,05 %
STU
20,23 EUR -0,01 EUR -0,05 %
GVIE
Marktkap. 4,04 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2ASAC

ISIN NL0012015705

Symbol TKAYF

Bernstein Research

11:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Essenslieferdienst Just Eat drehen sich die Fragen um die derzeitigen Trends in den verschiedenen Weltregionen sowie die Übernahme durch den Tech-Investor Prosus./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Just Eat Takeaway.com		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
20,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
20,23 €		 Abst. Kursziel*:
0,35%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
20,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Just Eat Takeaway.com

11:21 Just Eat Takeaway.com Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 Just Eat Takeaway.com Neutral UBS AG
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Market-Perform Bernstein Research
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Neutral UBS AG
30.07.25 Just Eat Takeaway.com Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

