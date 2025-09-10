Just Eat Takeaway.com Aktie
Marktkap. 4,04 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2ASAC
ISIN NL0012015705
Symbol TKAYF
Just Eat Takeawaycom Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Mediensektor. Beim Essenslieferdienst Just Eat drehen sich die Fragen um die derzeitigen Trends in den verschiedenen Weltregionen sowie die Übernahme durch den Tech-Investor Prosus./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Unternehmen:
Just Eat Takeaway.com
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,30 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
20,23 €
|Abst. Kursziel*:
0,35%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
20,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Just Eat Takeaway.com
|11:21
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
