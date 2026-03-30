K+S Aktie
Marktkap. 2,91 Mrd. EUR
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,00 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Düngemittelproduzenten im Rahmen der Konsensprognosen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Sell
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,20 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
16,53 €
|Abst. Kursziel*:
-38,29%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
16,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-38,37%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|11:36
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|K+S Sell
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|Jefferies & Company Inc.
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|K+S Verkaufen
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|Deutsche Bank AG
|25.03.26
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