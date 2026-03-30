DAX 22.711 +0,7%ESt50 5.568 +0,5%MSCI World 4.166 +0,1%Top 10 Crypto 8,8135 +2,8%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 57.901 -0,5%Euro 1,1467 +0,0%Öl 114,6 +0,2%Gold 4.561 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien im Fokus
Top News
Meta-Aktie im Blick: Zuckerberg setzt auf KI-Agenten und flache Hierarchien Meta-Aktie im Blick: Zuckerberg setzt auf KI-Agenten und flache Hierarchien
Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

K+S Aktie

Kaufen
Verkaufen
K+S Aktien-Sparplan
16,55 EUR +0,33 EUR +2,03 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,91 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KSAG888

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Sell

11:36 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
16,55 EUR 0,33 EUR 2,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,00 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Düngemittelproduzenten im Rahmen der Konsensprognosen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,20 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
16,53 €		 Abst. Kursziel*:
-38,29%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
16,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-38,37%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

11:36 K+S Sell Deutsche Bank AG
26.03.26 K+S Sell UBS AG
25.03.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.03.26 K+S Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu K+S AG

finanzen.net Profitable K+S-Anlage? MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Montagnachmittag stärker
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag stärker
dpa-afx Iran-Krieg lässt Düngerpreise steigen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Kursplus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für K+S auf 11,50 Euro - 'Sell'
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
K+S AG zu myNews hinzufügen