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Symbol KPLUF

UBS AG

K+S Sell

12:31 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
15,41 EUR -0,07 EUR -0,45%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Priyanka Patel erhöhte am Sonntag nach dem ersten Quartal des Düngemittelproduzenten die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda). Entscheidend für Investoren sei derzeit, wie viel Luft nach oben bestehe bis zum oberen Ende der angepeilten Prognose. Dieses würde ein Anziehen der Kali-Preise in Brasilien in Richtung 450 Dollar pro Tonne erfordern und dies auch nachhaltig. Die Analystin hält dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich angesichts ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen für Landwirte./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
15,01 €		 Abst. Kursziel*:
-20,05%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
15,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-22,13%
Analyst Name:
Priyanka Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:31 K+S Sell UBS AG
15.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 K+S Halten DZ BANK
12.05.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: EBITDA and adjusted free cash flow in the first quarter of 2026 significantly above market expectations; EBITDA forecast for the full year 2026 raised
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