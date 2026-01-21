Kering Aktie
Marktkap. 33,71 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 310 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler. Bei den Wetten auf eine positive Trendwende zieht Grzinic Kering gegenüber Burberry und Swatch vor./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Hold
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
274,20 €
|Abst. Kursziel*:
5,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
274,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
