Kering Aktie

274,70 EUR +0,15 EUR +0,05 %
STU
253,05 CHF -1,39 CHF -0,55 %
BRX
Marktkap. 33,71 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

Jefferies & Company Inc.

Kering Hold

09:31 Uhr
Kering Hold
Kering
274,70 EUR 0,15 EUR 0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 310 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der kurzfristigen Chancen durch eine höhere US-Nachfrage, deren Nachhaltigkeit indes diskutabel sei, habe der europäische Luxusgütersektor seit Jahresbeginn abgewertet, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Von einem aktiengetriebenen Wertaufbau profitiere in China nur eine Minderheit - der stagnierende Immobiliensektor bleibe ein Hindernis für einen breiteren Wiedereinstieg der Anleger. Der Experte erwartet ein weiteres schwankungsanfälliges Jahr für die Branche. Hermes sollte von einer vergleichsweise zahlungskräftigen Kundschaft profitieren, weshalb er die Aktie nun zum Kauf empfiehlt. Zudem bevorzugt er Richemont gegenüber LVMH und Moncler. Bei den Wetten auf eine positive Trendwende zieht Grzinic Kering gegenüber Burberry und Swatch vor./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
274,20 €		 Abst. Kursziel*:
5,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
274,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

09:31 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Kering Neutral UBS AG
17.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

