Kering Aktie
Marktkap. 33,35 Mrd. EURKGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von 235 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Luxuskonzern habe seinen Ausblick auf das Gesamtjahr näher beleuchtet, schrieb Luca Solca am Dienstagabend. Der Experte kappte seine Wachstumsprognose etwas./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Market-Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
281,65 €
|Abst. Kursziel*:
-21,89%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
268,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,91%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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