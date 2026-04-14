Kering Aktie
Marktkap. 33,35 Mrd. EURKGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Bei der Marke Gucci mache der Luxusgüterkonzern langsam Fortschritte, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Anlegerfokus sei bereits auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag gerichtet./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Underweight
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
281,65 €
|Abst. Kursziel*:
-16,56%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
268,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,31%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
264,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
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