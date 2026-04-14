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Symbol PPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Kering Underweight

08:51 Uhr
Kering Underweight
Aktie in diesem Artikel
Kering
268,00 EUR 2,00 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Bei der Marke Gucci mache der Luxusgüterkonzern langsam Fortschritte, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Der Anlegerfokus sei bereits auf den Kapitalmarkttag am Donnerstag gerichtet./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Underweight

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
281,65 €		 Abst. Kursziel*:
-16,56%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
268,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,31%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
264,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:51 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 Kering Market-Perform Bernstein Research
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