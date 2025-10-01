KION GROUP Aktie
Marktkap. 7,72 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen an Vorab-Informationen des Unternehmens sowie Wechselkursveränderungen angepasst, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gupta hob seine Ergebnisprognosen (Ebita) für 2026 und 2027 mit Verweis auf höhere Gewinne im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) um jeweils rund 2 Prozent an./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,00 €
|Abst. Kursziel*:
8,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,75%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|15:06
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
