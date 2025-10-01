JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen an Vorab-Informationen des Unternehmens sowie Wechselkursveränderungen angepasst, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gupta hob seine Ergebnisprognosen (Ebita) für 2026 und 2027 mit Verweis auf höhere Gewinne im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) um jeweils rund 2 Prozent an./rob/gl/la

