KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,47 Mrd. EURKGV 38,88
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Akash Gupta nahm einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung Bezug zu einer Vorab-Telefonkonferenz zu den anstehenden Zahlen. Das erste Quartal sollte demnach für den Lagerausrüster solide verlaufen sein. Er erwähnte zugleich aber einige bevorstehende Risiken durch den Iran-Krieg. Dessen direkter Einfluss auf Kion sei zwar begrenzt. Er rechnet aber mit Auswirkungen auf die Gabelstapler-Sparte ITS. Im Schlepptau der Inflation dürften dort höhere Zinsen die Volumenerholung bremsen./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,22 €
|Abst. Kursziel*:
68,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,05%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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