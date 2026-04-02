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JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

02.04.26
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
42,00 EUR -3,72 EUR -8,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Akash Gupta nahm einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung Bezug zu einer Vorab-Telefonkonferenz zu den anstehenden Zahlen. Das erste Quartal sollte demnach für den Lagerausrüster solide verlaufen sein. Er erwähnte zugleich aber einige bevorstehende Risiken durch den Iran-Krieg. Dessen direkter Einfluss auf Kion sei zwar begrenzt. Er rechnet aber mit Auswirkungen auf die Gabelstapler-Sparte ITS. Im Schlepptau der Inflation dürften dort höhere Zinsen die Volumenerholung bremsen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,22 €		 Abst. Kursziel*:
68,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,05%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

02.04.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
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