London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 55,69 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" belassen. Die Volumina im Aktienhandel an Europas Börsen seien im Oktober stark gewesen, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend nach seiner Auswertung. Die Derivatemärkte hätten indes etwas enttäuscht. Er erinnerte daran, dass die Deutsche Börse und die London Stock Exchange bereits Quartalszahlen vorgelegt haben. Am 6. November folge die Euronext./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
108,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:01
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|24.10.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG