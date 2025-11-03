DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

109,00 EUR -1,00 EUR -0,91 %
STU
99,49 CHF -1,00 CHF -1,00 %
BRX
Marktkap. 55,69 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

08:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange (LSE)
109,00 EUR -1,00 EUR -0,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Overweight" belassen. Die Volumina im Aktienhandel an Europas Börsen seien im Oktober stark gewesen, schrieb Enrico Bolzoni am Montagabend nach seiner Auswertung. Die Derivatemärkte hätten indes etwas enttäuscht. Er erinnerte daran, dass die Deutsche Börse und die London Stock Exchange bereits Quartalszahlen vorgelegt haben. Am 6. November folge die Euronext./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
108,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

08:01 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
24.10.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net Handel in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Nachmittag zu
finanzen.net FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur London Stock Exchange (LSE)-Aktie
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
