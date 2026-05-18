DAX 24.760 +0,6%ESt50 5.997 +0,6%MSCI World 4.784 +0,1%Top 10 Crypto 9,8875 +0,2%Nas 26.293 +0,1%Bitcoin 66.541 -0,4%Euro 1,1597 -0,2%Öl 105,4 +0,5%Gold 4.512 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo -- PUMA, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Zoom im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie unverändert: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen Alphabet-Aktie unverändert: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen
Bernstein Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Market-Perform Bernstein Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
360,75 EUR -0,40 EUR -0,11 %
STU
361,20 EUR +1,30 EUR +0,36 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 191,78 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

13:16 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
360,75 EUR -0,40 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
360,65 €		 Abst. Kursziel*:
12,30%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
360,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,27%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

13:16 LOréal Market-Perform Bernstein Research
04.05.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
24.04.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 LOréal Kaufen DZ BANK
23.04.26 LOréal Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'
finanzen.net April 2026: So schätzen Experten die LOréal-Aktie ein
finanzen.net Stoxx Europe 50-Wert LOréal-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich LOréal-Aktionäre freuen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert zum Ende des Freitagshandels
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen