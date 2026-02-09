LOréal Aktie
Marktkap. 206,55 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Seit der Übernahme der Marken Yves Saint Laurent und Cerave habe L'Oreal den Umsatz mit diesen verzehnfacht, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könne den Franzosen mit der Parfum-Marke Gucci langfristig auch gelingen./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Overweight
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
391,60 €
|Abst. Kursziel*:
11,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
393,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,49%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|13:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|13:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|05.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|23.01.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.