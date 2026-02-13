LOréal Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beauty-Offensive des Kosmetikkonzerns im laufenden Jahr werde weiter ausgebaut, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Resümee. Der Analyst hob vor allem das sehr starke Jahresende in den USA hervor, vor allem im Professional-Segment./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
