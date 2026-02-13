DAX 24.937 +0,1%ESt50 6.006 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.121 +0,3%Euro 1,1863 -0,1%Öl 67,45 -0,4%Gold 5.012 -0,6%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beauty-Offensive des Kosmetikkonzerns im laufenden Jahr werde weiter ausgebaut, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Resümee. Der Analyst hob vor allem das sehr starke Jahresende in den USA hervor, vor allem im Professional-Segment./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Overweight

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
384,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
383,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
389,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

