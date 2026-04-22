LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach der Vorlage von Zahlen von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus eigener Kraft habe das Umsatzwachstum im ersten Quartal klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Kosmetikmarkt gebe es keine Anzeichen einer Verlangsamung. L'Oreal sei ein klarer Gewinner im Bereich der Basiskonsumgüter./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
373,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
373,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,42%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
397,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|15:51
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:01
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
