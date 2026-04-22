LOréal Aktie

373,70 EUR +9,65 EUR +2,65 %
STU
342,91 CHF +26,12 CHF +8,24 %
BRX
Marktkap. 183,77 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
373,70 EUR 9,65 EUR 2,65%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach der Vorlage von Zahlen von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus eigener Kraft habe das Umsatzwachstum im ersten Quartal klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Kosmetikmarkt gebe es keine Anzeichen einer Verlangsamung. L'Oreal sei ein klarer Gewinner im Bereich der Basiskonsumgüter./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Overweight

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
373,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
373,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,42%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
397,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

15:51 LOréal Overweight Barclays Capital
12:21 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:01 LOréal Hold Deutsche Bank AG
09:46 LOréal Buy UBS AG
09:01 LOréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

