Lufthansa Aktie

8,19 EUR -0,03 EUR -0,39 %
STU
Marktkap. 10,06 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

08:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,19 EUR -0,03 EUR -0,39%
News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen mit dem operativen Gewinn (Ebit) zwar übertroffen, sonderlich überzeugend sei die Entwicklung aber nicht, schrieb Alex Irving am Freitag. Zudem scheine der Konzern bei dem für 2026 avisierten deutlichen Ebit-Wachstum weder die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Treibstoffkosten noch die generellen Auswirkungen des Iran-Krieges zu berücksichtigen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,19 €		 Abst. Kursziel*:
-5,40%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:41 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.03.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
20.02.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Höheres Angebot Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz
dpa-afx Lufthansa spürt hohe Nachfrage bei Direktflügen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Lufthansa mit Erholungsversuch - Will Gewinnverbesserung
dpa-afx Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigern
dpa-afx Eurowings schickt eigenes Flugzeug zur Evakuierung nach Riad
finanzen.net Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Lufthansa-Aktie gibt ab: DAX-Rückkehr gescheitert - Wechsel nur in MDAX und SDAX
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Donnerstagnachmittag
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Lufthansa pilots, crew to strike on Thursday
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
