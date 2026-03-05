Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,06 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe die Erwartungen mit dem operativen Gewinn (Ebit) zwar übertroffen, sonderlich überzeugend sei die Entwicklung aber nicht, schrieb Alex Irving am Freitag. Zudem scheine der Konzern bei dem für 2026 avisierten deutlichen Ebit-Wachstum weder die in den vergangenen Tagen stark gestiegenen Treibstoffkosten noch die generellen Auswirkungen des Iran-Krieges zu berücksichtigen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,75 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,19 €
|Abst. Kursziel*:
-5,40%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
