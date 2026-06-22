DAX 24.733 -1,6%ESt50 6.211 -1,6%MSCI World 4.801 -0,4%Top 10 Crypto 8,0475 -3,0%Nas 26.167 -1,3%Bitcoin 54.580 -2,5%Euro 1,1408 -0,2%Öl 77,56 -0,8%Gold 4.103 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
Nach Rekordlauf ausgebremst: Sektor-Korrektur erfasst Aktien von Infineon, ASML und Intel Nach Rekordlauf ausgebremst: Sektor-Korrektur erfasst Aktien von Infineon, ASML und Intel
In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
9,16 EUR +0,02 EUR +0,24 %
STU
finanzen.net zero
Lufthansa jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 10,9 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

10:36 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,16 EUR 0,02 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,14 €		 Abst. Kursziel*:
-13,59%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,77%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

10:36 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.06.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

Dow Jones Fluggesellschaft Lufthansa-Aktie unbeeindruckt: Südkoreas Asiana Airlines tritt im Dezember aus Star Alliance aus Lufthansa-Aktie unbeeindruckt: Südkoreas Asiana Airlines tritt im Dezember aus Star Alliance aus
dpa-afx GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net XETRA-Handel MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Montagnachmittag ins Plus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Lufthansa-Aktie höher: Analyst sieht neuen Rückenwind und setzt Kursziel hoch
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX schwächelt am Mittag
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Germany: Lufthansa plane suffers nose gear collapse
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen