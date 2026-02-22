Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,06 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick der Fluggesellschaft auf 2026 sei erst einmal robust, schrieb Harry Gowers am Freitag nach dem Geschäftsbericht. Die Nahost-Eskalation bleibe allerdings eine Belastung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,35 €
|Abst. Kursziel*:
-4,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,15%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
