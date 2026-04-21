DAX 24.239 -0,1%ESt50 5.930 +0,0%MSCI World 4.625 +0,5%Top 10 Crypto 10,03 +2,6%Nas 24.462 +0,8%Bitcoin 66.870 +2,9%Euro 1,1737 +0,0%Öl 100,5 +1,4%Gold 4.759 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Microsoft 870747 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Boeing-Aktie steigt: Konzern startet mit überraschend geringem Verlust ins Jahr
Trotz starker Performance bei AMD und Intel: Experte setzt weiterhin auf NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
7,52 EUR -0,17 EUR -2,19 %
STU
Marktkap. 9,35 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

14:46 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,52 EUR -0,17 EUR -2,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die weiter geschlossene Straße von Hormus sieht Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung die größten Risiken bei der Kerosinversorgung für die Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt sowie die von Vinci betriebenen britischen Flughäfen. Mit Blick auf die Fluggesellschaften seien die Risiken in Großbritannien am höchsten./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

21.04.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
20.04.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

Dow Jones Kerosineinspraung Lufthansa-Aktie gibt nach: Airline streicht 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober Lufthansa-Aktie gibt nach: Airline streicht 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX leichter
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit Verlusten
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag im Minus
dpa-afx Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober
finanzen.net Erste Schätzungen: Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Benzinga Woodward Shares Slip On Lufthansa Team-Up To Expand LEAP Engine Repair Services
New York Times Lufthansa Cuts 20,000 Flights to Save Fuel Amid Iran War Price Surge
BBC Lufthansa cuts 20,000 summer flights as fuel prices surge
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa scraps 20,000 flights
Deutsche Welle Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts 20,000 flights
Business Times Lufthansa to remove 20,000 summer flights to save on fuel costs
Deutsche Welle Lufthansa pilots launch 2-day strike, cabin crew say they will strike right after
Deutsche Welle Lufthansa pilots to strike again for 2 more days, leading to a full working week of disruption
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen