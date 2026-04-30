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Marktkap. 7,25 Mrd. EUR

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Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

15:56 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Da die Quartalszahlen wie erwartet ausgefallen seien und der Ausblick bestätigt worden sei, habe er keine Änderungen an seinem Bewertungsansatz für den IT-Dienstleister vorgenommen, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,15 €		 Abst. Kursziel*:
74,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
61,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,28%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

15:56 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:31 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
30.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
30.04.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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