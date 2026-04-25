Heute im Fokus
DAX höher -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- Infineon, ASML, AMD, AIXTRON, Rüstungsaktien, Organon, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank im Fokus
Top News
Angriff auf Aktien von Tesla und Porsche: BYD setzt auf China Auto Show neue Maßstäbe - Chance zum Einstieg? Angriff auf Aktien von Tesla und Porsche: BYD setzt auf China Auto Show neue Maßstäbe - Chance zum Einstieg?
Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Nokia Aktie

9,23 EUR +0,27 EUR +2,99 %
STU
9,22 EUR +0,23 EUR +2,56 %
HAML
Marktkap. 50,03 Mrd. EUR

KGV 47,99
WKN 870737

ISIN FI0009000681

Symbol NOKBF

Jefferies & Company Inc.

Nokia Buy

12:26 Uhr
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 8,80 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzbeschleunigung der Finnen dürfte über 2026 hinaus anhalten, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,18 €		 Abst. Kursziel*:
16,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,95%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

12:26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
12:26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Nokia Neutral UBS AG
23.04.26 Nokia Underweight Barclays Capital
23.04.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
