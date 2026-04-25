NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 8,80 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzbeschleunigung der Finnen dürfte über 2026 hinaus anhalten, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nokia Buy
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,18 €
|Abst. Kursziel*:
16,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,95%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG