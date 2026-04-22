Nordex Aktie
Marktkap. 10,64 Mrd. EURKGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des Herstellers von Windkraftanlagen sei inzwischen von höherer Qualität, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze die geschäftlichen Vorgaben solide um und verbessere zudem die Profitabilität im Wartungssegment./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,58 €
|Abst. Kursziel*:
19,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,70%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|18:26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
