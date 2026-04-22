Nordex Aktie

Marktkap. 10,64 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

18:26 Uhr
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Zahlen zum ersten Quartal von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragsbestand des Herstellers von Windkraftanlagen sei inzwischen von höherer Qualität, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze die geschäftlichen Vorgaben solide um und verbessere zudem die Profitabilität im Wartungssegment./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,58 €		 Abst. Kursziel*:
19,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,70%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

18:26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:06 Nordex Market-Perform Bernstein Research
09:06 Nordex Underperform RBC Capital Markets
Nordex-Aktie zieht deutlich an: Konzern steigert Gewinn und Marge erheblich
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Ende des Montagshandels schwächer
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy'
finanzen.net Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Nachmittag ins Plus
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen
FSG Trading Idee Trading Idee: Nordex - Nächstes Kursziel 60 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
reNEWS Nordex earnings surge in 'positive' Q1
EQS Group EQS-News: Nordex Group reports solid Q1/2026 results with continued margin improvement year on year
reNEWS WindEurope 2026: Nordex upgrades N175 to 7.3MW
reNEWS WindEurope 2026: Nordex upgrades N175 to 7.5MW
EQS Group EQS-News: Nordex Group: N175/6.X turbine with 7.3 MW power mode, new 162,5-meter tower, and type approval for a further 179-meter tower
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
