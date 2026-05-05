Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Neutral

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 263 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Der solide US-Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform werde von der Entwicklung der anderen Präparate der Dänen wieder aufgezehrt, schrieb James Quigley am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Die erhöhten Jahresziele hätten die Markterwartungen bereits vorweggenommen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:20 / BST

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