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Marktkap. 168,26 Mrd. EUR

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WKN A3EU6F

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ISIN DK0062498333

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Symbol NONOF

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Neutral

11:01 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,98 EUR 2,66 EUR 6,93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 263 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Der solide US-Start des Abnehmmittels Wegovy in Pillenform werde von der Entwicklung der anderen Präparate der Dänen wieder aufgezehrt, schrieb James Quigley am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Die erhöhten Jahresziele hätten die Markterwartungen bereits vorweggenommen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
263,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
40,89 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11:01 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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