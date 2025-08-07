Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 172,25 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk angesichts wöchentlicher Verschreibungsstatistiken zu GLP-1-Abnehmmitteln auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Wie Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, entwickele sich der Markt derzeit insgesamt stabil. Vorausschauend geht er angesichts der anhaltenden Präsenz von Compoundern von einem langsameren sequenziellen Wachstum aus./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
340,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
43,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
