Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 191,97 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Novo Nordisk
42,59 EUR -0,62 EUR -1,42%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zunahme der Verschreibungen des Wirkstoffs Semaglutid in den USA sei zuletzt hinter der entsprechenden des Kontrahenten Eli Lilly zurückgeblieben, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
481,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

11.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
08.08.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
07.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

