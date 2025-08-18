DAX 24.315 -0,2%ESt50 5.435 -0,3%Top 10 Crypto 15,80 -0,9%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.712 -1,0%Euro 1,1659 +0,0%Öl 66,21 -0,4%Gold 3.336 +0,2%
Novo Nordisk Aktie

46,97 EUR +0,84 EUR +1,82 %
STU
43,91 CHF +2,62 CHF +6,34 %
BRX
Marktkap. 193,91 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
UBS AG

Novo Nordisk Neutral

08:01 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Montagmittag die wöchentlichen Erstverschreibungszahlen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse aus. Bei Wegovy von den Dänen seien sie weniger stark gesunken als bei Zepbound vom Konkurrenten Eli Lilly./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
340,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
481,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

