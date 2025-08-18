Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 193,91 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Matthew Weston wertete am Montagmittag die wöchentlichen Erstverschreibungszahlen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse aus. Bei Wegovy von den Dänen seien sie weniger stark gesunken als bei Zepbound vom Konkurrenten Eli Lilly./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 13:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
340,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
46,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK