Pfizer Aktie

23,34 EUR +0,09 EUR +0,39 %
27,20 USD -0,01 USD -0,04 %
Marktkap. 133,63 Mrd. EUR

KGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

08:16 Uhr
Pfizer Neutral
Pfizer Inc.
23,34 EUR 0,09 EUR 0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Chris Schott sieht für die Ziele des Pharmaherstellers Luft nach oben, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen für das erste Quartal schrieb. Treiber seien die Geschäfte mit dem Blutverdünner Eliquis und dem Impfstoff Comirnaty./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 27,22		 Abst. Kursziel*:
10,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 27,20		 Abst. Kursziel aktuell:
10,29%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

08:16 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Pfizer Neutral UBS AG
04.02.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
