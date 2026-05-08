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Marktkap. 21,07 Mrd. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
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WKN 940602

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ISIN NL0000009538

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Jefferies & Company Inc.

Philips Hold

08:01 Uhr
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
22,02 EUR 0,08 EUR 0,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenig versprechend und dann positiv überraschen sei das Motto, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend in Reaktion auf den soliden Jahresstart und bestätigten Ausblick. Die Aktien seien gefangen durch die rekordtiefe Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Hold

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,82 €		 Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

08:01 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Philips Kaufen DZ BANK
07.05.26 Philips Overweight Barclays Capital
07.05.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
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