Philips Aktie
Marktkap. 21,07 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wenig versprechend und dann positiv überraschen sei das Motto, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend in Reaktion auf den soliden Jahresstart und bestätigten Ausblick. Die Aktien seien gefangen durch die rekordtiefe Bewertung der Konkurrenz./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Hold
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,82 €
|Abst. Kursziel*:
14,57%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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