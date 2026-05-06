JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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