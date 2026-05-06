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Marktkap. 21,55 Mrd. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
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WKN 940602

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ISIN NL0000009538

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Symbol RYLPF

JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

08:21 Uhr
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,52 EUR 0,41 EUR 1,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
23,16 €		 Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
23,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,91%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

08:21 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Philips Buy UBS AG
29.04.26 Philips Overweight Barclays Capital
07.04.26 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
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