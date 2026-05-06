Philips Aktie
Marktkap. 21,55 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,16 €
|Abst. Kursziel*:
-2,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,91%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:21
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
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|Philips Neutral
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|29.07.24
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|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|08:21
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
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