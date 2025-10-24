DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
PVA TePla Aktie

28,58 EUR +0,56 EUR +2,00 %
STU
Marktkap. 589,22 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PVA TePla Buy

09:46 Uhr
PVA TePla Buy
PVA TePla AG
28,58 EUR 0,56 EUR 2,00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der vorläufigen Quartalszahlen und Ausblickssenkung, den Fokus auf den boomenden Auftragseingang zu richten. Dieser sei ein besserer Indikator für die Geschäftsaussichten des Technologieunternehmens als verzögerte Auslieferungen. Die daraus resultierenden Kursschwankungen seien nur temporär und böten eine Kaufgelegenheit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,30 €		 Abst. Kursziel*:
54,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,46%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

09:46 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
21.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

dpa-afx PVA Tepla-Aktie unter Druck: Gewinnprognose gesenkt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: PVA Tepla verringert Kurssturz nach Gewinnwarnung deutlich
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im SDAX
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla relativiert ersten Kurssturz wegen gesenkter Prognosen
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagnachmittag
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Bekanntmachung der vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und Anpassung der Prognose für 2025 wegen Projektverzögerungen aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla increases order intake and improves gross margin in the first half of 2025
