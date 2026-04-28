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Marktkap. 6,7 Mrd. EUR

KGV 23,17
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WKN A41HBE

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ISIN NL0015002SN0

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Symbol QGEN

Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

08:01 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
29,60 EUR 0,57 EUR 1,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele des Biotech-Unternehmens seien realistischer und die Aktien "günstig", schrieb Tycho Peterson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber zunächst vom schwachen ersten Quartal und einer schlechten Nachrichtenlage überschattet./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 15:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,24 €		 Abst. Kursziel*:
101,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
99,32%
Analyst Name:
Tycho Peterson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

28.04.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
28.04.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
28.04.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
13.03.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
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