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RATIONAL Aktie

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634,50 EUR +1,50 EUR +0,24 %
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Marktkap. 7,15 Mrd. EUR

KGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
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WKN 701080

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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

RATIONAL Buy

10:11 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
634,50 EUR 1,50 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ope Otaniyi passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Großküchenausrüsters an. Positiv hob er den ungewöhnlich hohen US-Auftragsbestand hervor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
833,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
628,50 €		 Abst. Kursziel*:
32,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
634,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,28%
Analyst Name:
Ope Otaniyi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
829,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

10:11 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.08.26 RATIONAL Halten DZ BANK
07.08.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu RATIONAL AG

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EQS Group EQS-News: Rational remains on track for success with organic growth of 8 percent in the first half of 2026
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EQS Group EQS-AFR: RATIONAL AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-News: For the fourth time: RATIONAL won the Best Managed Companies Award
EQS Group EQS-News: Rational AG ramps up growth to 8 percent in the first quarter of 2026 – organic growth of 11 percent
EQS Group EQS-News: Despite general economic weakness, Rational AG raises sales revenues by 6 percent to 1.26 billion euros
EQS Group EQS-News: Production and sales underway: Rational successfully expanding in China
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