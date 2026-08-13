RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,15 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
AI Analyse
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ope Otaniyi passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Großküchenausrüsters an. Positiv hob er den ungewöhnlich hohen US-Auftragsbestand hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
833,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
628,50 €
|Abst. Kursziel*:
32,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
634,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,28%
|
Analyst Name:
Ope Otaniyi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
829,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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