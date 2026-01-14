Richemont Aktie
Marktkap. 110,7 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Die Anleger seien mit ihren Erwartungen schon deutlich anspruchsvoller geworden als der mittlerweile veraltete Analystenkonsens, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei daher schwierig zu sagen, wie stark das Ergebnis des Luxusgüterkonzerns dann tatsächlich ist. Es sei aber erkennbar, dass der rasant steigende Goldpreis das Umsatzwachstum stützt und den Margen-Gegenwind ausgleichen kann./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
174,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
175,57 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
