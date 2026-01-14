DAX 25.286 -0,5%ESt50 6.005 -0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 12,97 +1,4%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.013 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.602 -0,5%
Richemont Aktie

195,00 EUR +7,10 EUR +3,78 %
STU
175,57 CHF -1,28 CHF -0,72 %
BRX
Marktkap. 110,7 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

Jefferies & Company Inc.

Richemont Buy

08:41 Uhr
Richemont
195,00 EUR 7,10 EUR 3,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Die Anleger seien mit ihren Erwartungen schon deutlich anspruchsvoller geworden als der mittlerweile veraltete Analystenkonsens, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei daher schwierig zu sagen, wie stark das Ergebnis des Luxusgüterkonzerns dann tatsächlich ist. Es sei aber erkennbar, dass der rasant steigende Goldpreis das Umsatzwachstum stützt und den Margen-Gegenwind ausgleichen kann./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
174,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
175,57 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

