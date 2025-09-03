DAX 23.760 +0,7%ESt50 5.338 +0,3%Top 10 Crypto 15,71 -0,2%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 95.096 -0,8%Euro 1,1644 -0,2%Öl 66,58 -1,2%Gold 3.537 -0,6%
Richemont Aktie

150,40 EUR +0,35 EUR +0,23 %
STU
142,00 CHF +0,70 CHF +0,50 %
SWX
Marktkap. 87,13 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

RBC Capital Markets

Richemont Sector Perform

12:36 Uhr
Richemont Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
150,40 EUR 0,35 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 145 Franken auf "Sector Perform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
142,65 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,65%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
142,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,11%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
162,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

